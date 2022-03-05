«Коммерсант»: ЦБ ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам суммой 5000 долларов в месяц

Центробанк ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж физлиц-резидентов суммой в 5000 долларов со своих счетов в пользу супругов и близких родственников. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на полученное письмо зампреда ведомства Юрия Исаева от 3 марта.

К близким родственникам относятся родители, дети, дедушки, бабушки и внуки. Кроме того, ограничение действует в отношении полнородных и неполнородных сестер и братьев, усыновителей и усыновленных.

Издание, которому подтвердили эту информацию двое банкиров, пишет, что на такие меры Банк России пошел из‑за «повышенной волатильности» валютного рынка. В письме говорится, что нововведение дополняет ряд уже принятых мер для обеспечения финансовой стабильности.

«Это вынужденная мера и делается для того, чтобы валюта из страны не оттекала и не оказывала дополнительное давление на курс рубля в рамках текущей ситуации», — прокомментировал старший директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Ранее ЦБ ввел для резидентов обязательную продажу валюты в размере 80% от выручки и запретил переводить деньги из России за рубеж гражданам стран, которые ввели санкции. Также запрещено вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 000 долларов по официальному курсу ЦБ.