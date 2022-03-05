В России предложили отменить наказание за «пиратство» программ. Минцифры это опровергло

4 марта «Коммерсант» написал о том, что российские власти обсуждают отмену ответственности за использование программного обеспечения без лицензии, если оно принадлежит поддержавшей санкции против России стране. В Минцифры это опровергают.

Об этой мере говорится в таблице «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления» от 2 марта. TJ отмечает, что это прописано в пункте 6.7.2.

«Коммерсант» пишет, что в разработке документа участвовали несколько ведомств. Власти предложили отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного ПО в России. Кроме того, план содержит механизм принудительного лицензирования в отношении ПО, баз данных и топологий для интегральных микросхем.

На такие продукты планируют распространить статью 1360 Гражданского кодекса, что позволит правительству использовать изобретение «в случае крайней необходимости» без согласия владельца патента.

Представитель Минцифры подтвердил информацию изданию. По его словам, в министерстве ожидают, что это поможет стимулировать переход на российское ПО при «сбалансированном подходе». При этом снятие наказания предлагают обсуждать только для продуктов без российских аналогов.

5 марта в Минцифры заявили ТАСС, что предложений по отмене наказаний за «пиратство» не вносили и не поддерживают их.

На фоне военных действий на территории Украины и введения санкций против России многие технологические компании приостановили работу. Так, из России ушли Intel, AMD и Dell; прекратила продажи Apple; перестали работать Cisco, Microsoft и другие фирмы.