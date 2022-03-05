Российское издание Colta приостанавливает деятельность

Российское издание о культуре Colta приостанавливает деятельность. Сообщение об этом появилось на официальном сайте.

«Друзья, в связи с событиями последней недели Госдума приняла закон, резко ограничивающий возможности журналистов. <…> Cвобода высказывания сейчас сведена к нулю. И мы считаем честным в таких условиях на время замолчать», — указано в обращении редакции.

В издании отметили, что не находят возможным говорить только о культуре, не затрагивая при этом общественные темы. Colta удалит некоторые недавние материалы, в содержание еще части внесет изменения.

«Мы не можем сказать вам, как долго продлится это молчание. Но мы надеемся, что оно будет как можно короче. И что мы увидимся на наших страницах и в наших социальных сетях в ближайшее время», — заявили в редакции.

После начала «военной операции» России на территории Украины приостановил деятельность телеканал «Дождь»*. Роскомнадзор заблокировал сайты «Медузы»*, The Village, «Радио Свобода»* и Русской службы Би-би-си. Совет директоров ликвидировал радиостанцию «Эхо Москвы», она закончила вещание.

*«Дождь», «Медуза» и «Радио Свобода» признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функцию иностранного агента.