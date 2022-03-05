Американский предприниматель Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в системе спутникового интернета Starlink, обеспечивающей соединение на территориях, где ранее оно было недоступно или отключено. Сообщение появилось в его твиттер-аккаунте.

«Правительства нескольких стран (не Украины) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Прошу прощения, я абсолютист в плане свободы слова», — написал Маск. Он добавил: «Украина, держись и будь сильной».

В конце февраля Маск открыл доступ для жителей Украины к спутниковой системе Starlink. В страну отправили дополнительные терминалы, которые принимают сигнал с орбиты и раздают его пользователям. О помощи предпринимателя попросил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.