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Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в системе спутникового интернета Starlink

Денис Ламехов
Сегодня в 10:22

Американский предприниматель Илон Маск отказался блокировать российские СМИ в системе спутникового интернета Starlink, обеспечивающей соединение на территориях, где ранее оно было недоступно или отключено. Сообщение появилось в его твиттер-аккаунте.

«Правительства нескольких стран (не Украины) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета. Прошу прощения, я абсолютист в плане свободы слова», — написал Маск. Он добавил: «Украина, держись и будь сильной».

В конце февраля Маск открыл доступ для жителей Украины к спутниковой системе Starlink. В страну отправили дополнительные терминалы, которые принимают сигнал с орбиты и раздают его пользователям. О помощи предпринимателя попросил министр цифровой информации Украины Михаил Федоров.

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