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Торговые сети захотели ограничить продажу товаров в одни руки. «Ашан» уже ввел лимит на сахар и муку

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:07

Торговые сети попросили о возможности ограничения продажи ряда товаров в одни руки. Это позволило бы магазинам бороться с перекупщиками. Об этом сообщил ТАСС.

Минсельхоз и Минпромторг поддержали инициативу. Теперь сети смогут ввести лимиты на покупку социально значимых продуктов питания, по которым установлена минимальная наценка. Этой возможностью уже воспользовались «Ашан» и «Атак».

По сообщению «РБК», кассиры продают одному покупателю не более трех (или пяти, по сведениям других источников) упаковок муки, не более 10 кг сахара, не более 10 бутылок растительного масла и не более трех пачек соли.

Кроме того, ограничена реализация бакалейной продукции: в один руки отпускается не более 10 упаковок макарон, риса и других круп. В «Ашане» лимиты на покупку товаров объяснили ростом спроса и необходимостью ускоренной доставки продукции со склада.

Минпромторг считает, что ограничения в первую очередь помогают «минимизировать риски приобретения перекупщиками социально значимых продуктов». Перечень товаров, на которые могут быть наложены лимиты, будут определять сами сети в рамках АКОРТ и Союза независимых сетей России.

«В ряде регионов уже были зафиксированы случаи, когда такие товары единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме (до нескольких тонн) для последующей перепродажи», — добавили в министерстве.

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