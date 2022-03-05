Информагентство Bloomberg приостановило работу в России

Информагентство Bloomberg объявило о приостановке работы на территории России. Об этом стало известно из сообщения на сайте медиапроекта.

Агентство приняло такое решение «после того, как президент Владимир Путин подписал закон, который криминализирует независимую журналистику в стране». Bloomberg отметил, что приостановка работы будет временной.

«Изменение уголовного кодекса, которое, по-видимому, призвано превратить любого независимого репортера в преступника исключительно на основе ассоциаций, делает невозможным продолжение какого‑либо подобия нормальной журналистики внутри страны», — заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклетвейт.

Ранее в России перестали работать журналисты британской медиакомпании «Би-би-си». Они продолжат рассказывать о новостях России из‑за рубежа. Также в Варшаву переехала редакция The Village.

Из‑за ужесточения российского законодательства приостановили работу Znak.com, «Дождь»* и «Серебряный дождь». Кроме того, «Новая газета» и The Bell объявили, что больше не будут освещать военные действия на территории Украины.