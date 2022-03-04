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Ректору «Шанинки» продлили срок по делу о мошенничестве

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:39

Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, обвиняемого в хищении средств Фонда новых форм развития образования. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Дмитрий Кравченко рассказал, что Зуев пробудет под арестом до 5 июня.

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день отправили под домашний арест. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

26 ноября академики РАН попросили Владимира Путина отпустить из СИЗО ректора «Шанинки». Они назвали абсурдными обвинения в адрес Зуева, отмечая, что его многолетний труд, а также безупречная академическая и общественная репутация исключают причастность ректора к «какому‑либо мошенничеству или хищению».

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