Совет ЕС ввел временный механизм защиты украинских беженцев. Они смогут остаться в ЕС до трех лет

Совет ЕС ввел в действие временный механизм защиты украинских беженцев. Согласно ему, они смогут находиться в Евросоюзе от года до трех лет. Об этом сообщил ТАСС.

«Совет ЕС сегодня единогласно одобрил введение в действие временного механизма защиты в связи с массовым притоком граждан, бегущих с Украины в результате войны», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Механизм предполагает обеспечение беженцев временным видом на жительство, правом на работу, жильем, медобслуживанием, возможностью перемещения по территории Евросоюза и правом доступа к образованию для детей.

Совет ЕС планирует защитить тех беженцев, которые прибыли в ЕС с 24 февраля, в том числе граждан Украины, лиц без гражданства, пользовавшиеся правом убежища на Украине, а также граждане других государств, жившие на Украине.

Остаться в ЕС смогут и те украинские граждане, которые на 24 февраля находились в странах Евросоюза и сейчас не могут вернуться домой из‑за военных действий.