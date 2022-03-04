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Международная федерация гимнастики отстранила россиян от соревнований

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:29

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов, судей и иных официальных лиц от соревнований. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такие же меры приняты против гимнастов и официальных лиц Беларуси. Причиной отстранения стала «массивная эскалация российского военного вторжения в Украину», заявили в FIG. Организация учла позицию МОК, комиссии спортсменов и национальных федераций.

Россиянам и белорусам запретили участие в мероприятиях FIG c 7 марта и до дальнейшего уведомления. В связи с этим спортсмены из двух стран не примут участие в чемпионате мира по cпортивной акробатике — он пройдет в Баку с 10 по 13 марта.

«FIG хотела бы подчеркнуть, что эти исключительные и чрезвычайные меры принимаются с учетом вышеупомянутых экстраординарных обстоятельств. Они представляют собой превентивные меры, направленные на сохранение целостности гимнастики, безопасность и единство членов и всех атлетов», — заявили в федерации.

В FIG пояснили, что с помощью санкций для представителей России и Беларуси выражают протест «всем формам насилия и спортивной несправедливости».

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