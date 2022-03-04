Глава СПЧ: вопрос возвращения смертной казни может встать при расследовании военных преступлений

Вопрос о возвращении смертной казни может вновь встать при расследовании военных преступлений, в том числе в Донбассе. Об этом заявил РИА «Новости» глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев.

26 февраля, на второй день российской «военной операции» на Украине, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сказал, что приостановка членства России в Совете Европы — «хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране — типа смертной казни для опаснейших преступников».

4 марта уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что приостановка российского членства не приведет к отмене моратория на смертную казнь.

25 февраля комитет министров Совета Европы приостановил членство России из‑за ее военных действий на территории Украины. Россия остается участником Совета, но не будет участвовать в работе Комитета министров, Парламентской ассамблеи и других органах.