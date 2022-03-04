Компания-оператор «Северного потока-2» не подавала на банкротство

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG подала на банкротство. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее компания опровергла информацию об этом.

«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», — сообщала пресс-служба Nord Stream 2 AG 2 марта.

Оператор «Северного потока-2» вошел в санкционный список США еще до начала «военной операции» на территории Украины. Сертификацию компании как независимого газотранспортного оператора приостановили в Германии 22 февраля.

Отмечается, что на данный момент обе нитки магистрали «Северного потока-2» от Ленинградской области до балтийского побережья Германии построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.