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Компания-оператор «Северного потока-2» не подавала на банкротство

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:10
Обновлено сегодня в 14:25:

ТАСС объявил об ошибке в изначальном заголовке новости. «Nord Stream 2 AG не подавала на банкротство, сообщили в компании».

Компания заявила, что была вынуждена закрыть свой сайт из‑за кибератак. Линии телекоммуникационной связи Nord Stream 2 AG в настоящее время также недоступны.

Компания-оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG подала на банкротство. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее компания опровергла информацию об этом.

«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства. Компания на данный момент только проинформировала местные органы власти о вынужденном расторжении контрактов с персоналом вследствие наложенных на Nord Stream 2 AG со стороны США санкций», — сообщала пресс-служба Nord Stream 2 AG 2 марта.

Оператор «Северного потока-2» вошел в санкционный список США еще до начала «военной операции» на территории Украины. Сертификацию компании как независимого газотранспортного оператора приостановили в Германии 22 февраля.

Отмечается, что на данный момент обе нитки магистрали «Северного потока-2» от Ленинградской области до балтийского побережья Германии построены, испытаны, заполнены газом и готовы к работе.

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