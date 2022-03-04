Госдума приняла закон о возможности накладывать санкции на иностранцев, посягающих на права россиян

Госдума приняла в третьем чтении поправки к «закону Димы Яковлева», которые позволяют накладывать санкции, предусмотренные им, на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Раньше это можно было делать только в отношении граждан США, пишет «Интерфакс».

Если российские власти решат, что иностранец посягает на права гражданина РФ, то ему могут запретить въезд в Россию, арестовать финансовые и иные активы в РФ, запретить любые сделки с собственностью и инвестициями, приостановить полномочия в советах директоров российских компаний или деятельность юридических лиц.

В пояснительной записке к документу отмечается, что требования «закона Димы Яковлева», касающиеся иностранного усыновления, остаются неизменными. То есть запрет на усыновление детей продолжает действовать только для граждан США.

«Закон Димы Яковлева» был принят в России в декабре 2012 года. Он стал ответом на «закон Магнитского» (антироссийский санкционный список) и получил название в память о погибшем двухлетнем российском мальчике, которого приемный отец-американец запер на солнцепеке в автомобиле.