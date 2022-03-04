«Яндекс» предупредил акционеров о возможном дефолте

«Яндекс» не сможет реализовать свои обязательства по долгам, если держатели значительной части их облигаций воспользуются 4 марта правом требования. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сообщение компании акционерам.

Торги ценными бумагами «Яндекса», как и других российских компаний, приостановились на NASDAQ и Нью-Йоркской фондовой бирже 28 февраля — на четвертый день «военной операции» России на Украине. При приостановке торгов акций класса A на NASDAQ более чем на пять торговых дней акционеры имеют право потребовать обналичить облигации.

Представитель «Яндекса» отметил, что компания предупреждает о «теоретически возможных рисках, как и обязана сделать».

После начала «военной операции» России на Украине многие западные компании решили приостановить деятельность в РФ. IKEA временно закрыла все магазины, Volkswagen и Škoda решили остановить производство и продажу автомобилей в России, от поставок легковых машин и фургонов временно отказалась Mercedes-Benz.

Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в страну. H&M приостановила работу, крупнейшие голливудские студии — Walt Disney, Sony, Warner Bros. и Paramount — пока не будут показывать фильмы в кинотеатрах РФ. Netflix отказался от всех своих российских проектов.