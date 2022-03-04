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На территории Украины заблокировали телефонные звонки в Россию

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:50

Власти Украины заблокировали на территории страны возможность телефонных звонков в Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязь).

Позвонить абонентам, находящимся в России, стало невозможно ни с мобильным телефонов, ни со стационарных устройств. Ограничения коснулись владельцев украинских сим-карт.

«Абоненты украинских мобильных операторов не смогут дозвониться абонентам российских операторов. <…> Аналогичные ограничения распространяются на абонентов, которые пользуются фиксированной связью», — рассказали в ведомстве.

Госспецсвязь пояснила, что блокировка была введена из‑за военных действий на территории Украины. Она необходима, как добавило ведомство, чтобы российские военнослужащие не могли передавать информацию с украинских телефонов в Россию и Беларусь.

С этой же целью мобильные операторы ограничили возможность активации недавно купленных сим-карт. Ранее «Vodafone Украина», «Киевстар и lifecell закрыли доступ к своим сетям для российских и белорусских абонентов.

Также Госспецсвязь прокомментировала обеспечение связью и доступом в интернет в стране. По словам службы, мобильные сети работают в аварийном режиме. «Мобильная связь и доступ в интернет обеспечены, но в районах, где происходят боевые действия, могут быть введены ограничения», — сказали в ведомстве.

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