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Французский президент Эмманюэль Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй срок

Юлия Онодэра
Вчера в 23:57

Президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй срок. Об этом сообщило РИА «Новости». Выборы во Франции состоятся в апреле.

Первый тур выборов пройдет 10 апреля, второй назначен на 24 апреля. Окончательный список кандидатов будет объявлен 7 марта: к этому дню Конституционный совет страны проверит собранные в поддержку претендентов подписи должностных лиц.

Желание баллотироваться в президенты уже высказали лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, кандидат от партии «Республиканцы» Валери Пекресс, основатель партии «Отвоевание» Эрик Земмур.

Среди кандидатов также — глава партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, член партии «Европа — Экология — Зеленые» Янник Жадо, нацсекретарь коммунистической партии Фабьен Руссель и мэр Парижа Анн Идальго, представляющая партию «Социалисты».

Макрон вступил в президентскую гонку в последний момент: 4 марта прекратится прием кандидатур. Накануне он обратился к согражданам и пообещал французам защиту в наступающие опасные времена. Также он написал открытое письмо электорату.

«Я прошу вашего доверия для нового мандата в качестве президента Республики. Я являюсь кандидатом, чтобы выработать вместе с вами перед лицом вызовов века особый французский и европейский ответ», — сказано в этом письме.

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