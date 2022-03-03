Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, основным акционером которого являются власти КНР, прекратил работать в России. Об этом организация сообщила на своем сайте.

«По мере того, как разворачивается война на Украине, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) направляет свои мысли и сочувствие всем пострадавшим. Наши сердца обращены ко всем, кто страдает», — заявили в банке.

В AIIB отметили, что «соблюдение международного права лежит в основе» учреждения. Руководители организации активно следят за ситуации и намерены сделать все возможное для финансовой целостности банка на фоне меняющейся финансовой и экономической ситуации.

«В этих обстоятельствах, исходя из наилучших интересов банка руководство приняло решение о том, что все операции, связанные с Россией и Беларусью, приостановлены и находятся на рассмотрении», — сказали в AIIB.

Банк добавил, что готов быстро расширять финансирование для поддержки тех, кто прямо или косвенно пострадал из‑за военных действий.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций основан в 2016 году по инициативе властей Китая. В число крупнейших акционеров его входят также Индия и Россия. Китаю принадлежат 29,8% акций, Индии — 8,4%, России — 6,5%.