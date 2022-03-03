США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов

США вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов, а также связанных с ними лиц. Об этом говорится на сайте Белого Дома.

В частности, ограничения коснутся Сергея Чемезова, Алишера Усманова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина, Антона Силуанова, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Им запретят получать американскую визу.

Также США вводят санкции против семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из России и с Украины за «распространение дезинформации»

После начала военной операции России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков: ВТБ, «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Все страны Евросоюза, а также США, Канада и Австралия закрыли небо для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ. Гражданам из 43 стран запретили переводить деньги из России за рубеж.