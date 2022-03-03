перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Французский президент Эмманюэль Макрон выдвинул свою кандидатуру на второй срок Вчера в 23:57
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций прекратил работать в России. Его акционеры — власти КНР Вчера в 22:42
США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов Вчера в 22:22
S7 Airlines отменила часть международных рейсов Вчера в 21:49
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить боты, предлагающие информацию о российских военных Вчера в 21:28
Россия и Украина договорились о возможном прекращении огня во время эвакуации мирного населения Вчера в 20:52
Вторые переговоры России и Украины, уход «Дождя»* из эфира и другие новости дня
Вчера в 20:41 дайджест
«Иваны да Марьи», «русские и украинцы — один народ» и другие тезисы из выступления Путина на Совбезе Вчера в 20:35
«Я же сосед!»: Зеленский заявил о готовности говорить с Путиным на любые темы, чтобы не воевать Вчера в 20:18
Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС Вчера в 19:18
«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» ограничат наценки на хлеб, молоко, овощи и сахар Вчера в 19:11
Anadolu Agency/Getty Images
Депутаты ЛДПР предложили призывать в армию задержанных на акциях. Песков считает это маловероятным Вчера в 18:50
Компания-разработчик «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 остановила продажу игр в России и Беларуси Вчера в 18:44
ООН: за время российской «военной операции» на Украине убиты 249 гражданских Вчера в 18:43
Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с петербургским Эрмитажем Вчера в 18:04
Канада вводит тарифы в 35% на экспорт из России и Беларуси Вчера в 17:57
Переговоры между Россией и Украиной начались Вчера в 17:52
Экспорт газа с Украины временно запрещен Вчера в 17:26
Телеканал «Дождь»* приостанавливает работу Вчера в 17:15
Миноритарные акционеры «Эха Москвы» обжалуют решение о прекращении вещания и работы сайта Вчера в 16:45
Отключить рекламу

США вводят санкции против Пескова и 19 российских бизнесменов

Семён Гудошников
Вчера в 22:22

США вводят санкции против пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, 19 российских бизнесменов, а также связанных с ними лиц. Об этом говорится на сайте Белого Дома.

В частности, ограничения коснутся Сергея Чемезова, Алишера Усманова, Игоря Шувалова, Евгения Пригожина, Антона Силуанова, Аркадия и Бориса Ротенбергов. Им запретят получать американскую визу.

Также США вводят санкции против семи российских организаций и 26 связанных с ними лиц из России и с Украины за «распространение дезинформации»

После начала военной операции России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков: ВТБ, «России», «Открытия», Новикомбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и ВЭБ.РФ. Все страны Евросоюза, а также США, Канада и Австралия закрыли небо для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Путин запретил российским гражданам зачислять иностранную валюту на свои счета в зарубежных банках и брокерах, а также вывозить из страны валюту наличными на сумму выше эквивалента в 10 тыс. долларов по официальному курсу ЦБ. Гражданам из 43 стран запретили переводить деньги из России за рубеж.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
мультфильм
Кролецып и Хомяк Тьмы
Пушистый Индиана Джонс для самых маленьких
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить