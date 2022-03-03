Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить боты, предлагающие информацию о российских военных

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить боты, предлагающие получить информацию о якобы погибших или попавших в плен российских военных. Об этом пишет ТАСС.

В следственные органы направлена информация «для привлечения к ответственности злоумышленников». РКН предостерег от распространения в сети информации о родных и близких, проходящих военную службу.

27 февраля Павел Дуров сказал, что может ограничить работу телеграм-каналов в случае эскалации ситуации на Украине. Но в тот же день отказался это делать, поскольку получил множество обращений — люди говорили, что сейчас для них Telegram — единственный источник информации.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».