«Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» ограничат наценки на хлеб, молоко, овощи и сахар

Сети супермаркетов «Карусель», «Перекресток» и «Пятерочка» с 3 марта ограничат наценки на ряд продуктовых товаров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Наценки не превысят 5% на хлеб, молочные продукты, сахар и овощи так называемого борщевого набора. Аналогичные ограничения наценок ввели в сетях магазинов «Ашан», «Атак», «О’кей» и «Магнит».

«Добровольное самоограничение распространяется на все регионы присутствия торговых сетей. Инициатива коснется четырех групп социально значимых товаров», — пояснили в ФАС.

Ведомство усилило контроль за ценами с 1 марта. Территориальным управлениям было поручено мониторить и выявлять признаки необоснованного повышения цен, а также запрещенных антимонопольным законодательством ценовых сговоров.