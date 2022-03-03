Верховная рада поддержала указ Зеленского о мобилизации

Верховная рада поддержала указ Владимира Зеленского о мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

«Верховная рада Украины также приняла закон об утверждении указа президента Украины «Об общей мобилизации», — сказано на сайте парламента.

Кроме того, Рада приняла закон о пожизненном сроке за дезертирство и принудительном изъятии российской собственности на территории Украины.

Владимир Зеленский объявил всеобщую мобилизацию Украины 25 февраля на 90 дней. В армию призвали всех военнообязанных страны и резервистов.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей». При этом Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.