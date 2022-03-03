ЕС подписал меморандум с Украиной о предоставлении 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи

Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении макрофинансовой помощи Киеву на сумму 1,2 млрд евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

О программе помощи было объявлено еще в начале года.

После начала «военной операции» России Владимир Зеленский подал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Она зарегистрирована и принята к рассмотрению. Глава Еврокомиссии отметила, что вопрос членства Украины в ЕС необходимо обсудить, но после того, как военные действия закончатся.