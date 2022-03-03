ФСИН потребовала заменить Любови Соболь ограничение свободы на реальный срок

ФСИН требует заменить соратнице Алексея Навального Любови Соболь наказание по «санитарному делу» — с ограничения на лишение свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дата заседания пока не назначена.

В сентябре 2021 года Мосгорсуд уже ужесточал наказание для Соболь по «санитарному делу». Ее обязали получать разрешение, чтобы выехать за пределы московского региона.

«Санитарное дело» завели после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Фигурантов обвинили в подстрекательстве людей выйти на акцию и тем самым нарушить санитарные требования. Соболь приговорили по нему к одному году и шести месяцам ограничения свободы.

Через четыре дня после оглашения приговора, 8 августа, Соболь улетела в Турцию, после чего в Россию не возвращалась. В октябре МВД объявило ее в розыск.