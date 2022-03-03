Депутаты Госдумы предложили сажать на пять лет за дискредитацию Вооруженных сил России

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в Уголовный кодекс, которые вводят ответственность за «дискредитацию задач российских военных» и за призывы к санкциям против России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно данным агентства, в уголовное законодательство вводится статья 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»). Минимальное наказание по ней — штраф от 100 до 300 тыс. рублей, максимальное — лишение свободы на срок до пяти лет.

Статья предполагает максимальное наказание, если «публичные действия против российских военных» привели к причинению вреда здоровью и жизни граждан, вреду имуществу, массовым беспорядкам, работе гражданской инфраструктуры, включая связь и транспорт, отмечает «Интерфакс».

Также уголовный кодекс предложено дополнить статьей 284.2 («Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, граждан РФ или российских юрлиц»). Она будет применяться, если российский гражданин призвал иностранные государства или международные организации к введению санкций против России, передает агентство.

Статья предполагает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, принудительных работ до трех лет, ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до трех лет с одновременным штрафом до 200 тыс. рублей.

«Интерфакс» отмечает, что наказание по обеим статьям предложено вводить только после того, как лицо уже привлекли за аналогичное правонарушение к административной ответственности.

Поправки также содержат анонсированную ранее уголовную статью 207.3, вводящую ответственность за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России. Максимальное наказание по ней предлагается установить в виде лишения свободы сроком до 15 лет.