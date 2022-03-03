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В России выявили 93 026 новых случаев коронавируса

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:11

За последние сутки в России выявлено 93 026 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 4 429 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4 797. Следом идут Самарская область, Петербург, Башкортостан и Нижегородская область, Пермский край, Воронежская и Ростовская области, а также Москва.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 685 850. За сутки умерли 781 человек, за все время — 354 011. Выздоровели 170 689, за весь период — 14 102 684. Число госпитализаций за сутки составило 10 620.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 440,6 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,7 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (28,8 млн), Франция (22,8 млн) и Великобритания (19 млн).

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