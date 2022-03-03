В России выявили 93 026 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 93 026 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 4 429 меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4 797. Следом идут Самарская область, Петербург, Башкортостан и Нижегородская область, Пермский край, Воронежская и Ростовская области, а также Москва.