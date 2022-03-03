МПК все же отстранил российских паралимпийцев от Игр в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение все же отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине. Об этом сообщает «Интерфакс».

В решении МПК отмечается, что некоторые сборные из других стран заявили о нежелании участвовать в Играх, если до них допустят россиян и белорусов.

Ранее комитет объявил, что принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до Паралимпийских игр только под флагом МПК.

Кроме того, 25 февраля Международный олимпийский комитет призвал не использовать российские и белорусские флаги и гимны на соревнованиях. Кроме того, спортивные мероприятия не будут проводиться на территории России и Беларуси.

МОК также рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. В заявлении организации указано: «Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды».