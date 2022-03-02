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Центробанк рекомендовал кредиторам не выселять должников до конца года

Юлия Онодэра
Вчера в 23:51

Центробанк России порекомендовал кредиторам временно приостановить процедуру принудительного выселения должников. ЦБ считает, что их не стоит выселять до конца 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такие рекомендации высказал ЦБ в отношении кредитных и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, а также жилищных накопительных кооперативов.

Эта мера должна помочь устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений. Ранее Великобритания, государства Евросоюза и США ввели ограничения для ряда российских банков из‑за военного конфликта на территории Украины.

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