Центробанк рекомендовал кредиторам не выселять должников до конца года

Центробанк России порекомендовал кредиторам временно приостановить процедуру принудительного выселения должников. ЦБ считает, что их не стоит выселять до конца 2022 года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такие рекомендации высказал ЦБ в отношении кредитных и микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных, а также жилищных накопительных кооперативов.

Эта мера должна помочь устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений. Ранее Великобритания, государства Евросоюза и США ввели ограничения для ряда российских банков из‑за военного конфликта на территории Украины.