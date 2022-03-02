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«Аэрофлот» планирует спецрейсы для вывоза россиян из Европы

Юлия Онодэра
Вчера в 22:47

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала специальные рейсы в некоторые европейские города. На них граждане России смогут вернуться из‑за рубежа. Об этом cообщил сайт перевозчика.

4 марта самолет «Аэрофлота» улетит из Шереметьево в Ларнаку. Рейс запланирован на 10:10. Обратный полет состоится в 14:45. Пассажиры прибудут в Москву в 19:50.

«Воспользоваться рейсом из Ларнаки в Москву могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты „туда-обратно“ любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась», — сказали в «Аэрофлоте».

Переоформить билеты можно в офисах продаж авиакомпании или по телефонам, указанным на сайте. Попасть на рейс смогут и клиенты других авиалиний, им для этого необходимо обратиться к тому перевозчику, который изначально оформлял билеты.

Также билеты на спецрейс могут купить иностранцы. В ближайшее время «Аэрофлот» намерен организовать еще несколько перелетов: 3 марта самолеты авиакомпании могут отправиться в Париж и Будапешт, 6 марта — в Женеву, Мюнхен и Амстердам.

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