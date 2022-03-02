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США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора и нефтеперерабатывающей отрасли России

Денис Ламехов
Сегодня в 21:14

США вводят блокирующие санкции против оборонного сектора России. Об этом сообщает ТАСС.

В список будут включены 22 организации, заявили в Белом доме. Кроме того, Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения против организаций, которые «поддерживают вооруженные силы России и Беларуси».

Американские власти распространят введенные против России жесткие меры экспортного контроля на Беларусь, сообщили в Белом доме.

В сообщении также указано, что США и их союзники продолжат создавать для России новые издержки до тех пор, пока Москва продолжает эскалацию.

Также Соединенные Штаты и их партнеры устанавливают «экспортный контроль, направленный на нефтеперерабатывающий сектор — ключевой источник доходов, поддерживающий российские вооруженные силы».

Посредством контроля за экспортом оборудования для добычи нефти и газа министерство торговли введет ограничения на экспорт технологий, которые могли бы поддержать нефтеперерабатывающие мощности России в долгосрочной перспективе. Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры не имеют стратегического интереса в сокращении глобальных поставок энергоносителей, именно поэтому мы вычеркнули взаиморасчеты по энергоносителям из наших финансовых санкций.
Белый дом

CША и партнеры разделяют «сильную заинтересованность в том, чтобы со временем понизить статус России как ведущего поставщика энергоресурсов». Новые ограничения, по словам американской администрации, помогут достичь заявленной цели и защитить американских потребителей.

Новость дополняется.

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