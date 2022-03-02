Грузия подаст заявку о вступлении в Евросоюз 3 марта

Власти Грузии направят в ЕС заявку о вступлении в организацию 3 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклия Кобахидзе.

По его словам, партия после консультаций с правительством решила подать заявку в ускоренном режиме. Ранее Грузия планировала претендовать на вступление в ЕС в 2024 году.

«С учетом общеполитического контекста и новых реалий членами политического совета „Грузинской мечты“ в первую очередь на основании консультаций с премьер-министром Ираклием Гарибашвили было принято политическое решение подать заявку для предоставления статуса кандидата в члены ЕС незамедлительно», — сказал Кобахидзе.

1 марта Европейский парламент принял резолюцию с приветствием заявки Украины на вступление в ЕС. Следом проект аналогичной резолюции подготовили в Грузии.