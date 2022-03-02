«Роскомсвобода» сообщила о начале блокировки YouTube в России. Роскомнадзор выступил с опровержением

Телеграм-канал «Roskomsvoboda. Tech Talk» сообщил о начале блокировки видеохостинга YouTube в России. По информации источника, недоступен стал домен yt3.ggpht.com, используемый YouTube для загрузки картинок и другого статического контента.

«Роскомсвобода» отмечает, что блокировка осуществляется на провайдерах системой ТСПУ DPI. «TCP RSTACK в ответ на HTTP-запрос, содержащий этот домен, либо HTTPS TLS ClientHello в поле SNI», — добавили в сообщении.

«Сервис ping-admin показывает доступность сервиса в целом (на серверных и транзитных каналах ТСПУ почти не встречается). Соединение с провайдеров ОБИТ, Ростелеком, МТС и Tele2 (все с ТСПУ) не получают положительный ответ на HTTP и HTTPS-запросы до этого домена», — сказали в «Роскомсвободе».

Также блокируются запросы на другие IP-адреса с этим доменом, что, по мнению источника, «подтверждает наличие фильтра, а не внезапные сетевые проблемы».

В Роскомнадзоре заявили, что решения о блокировке YouTube в России не принимались.