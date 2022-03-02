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РФПИ поддержал разрешение конфликта между Россией и Украиной дипломатическим путем

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:41

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил за скорейшее восстановление мира между Россией и Украиной. Об этом сообщил телеграм-канал РИА «Новости».

Информагентство передало, что фонд и его международные партнеры считают, что только дипломатический путь позволит выйти из конфликта и спасти человеческие жизни. Представители РФПИ надеются на успех российско-украинских переговоров.

«РФПИ с момента основания был сфокусирован на улучшении качества жизни людей, в том числе активно занимается борьбой с коронавирусной инфекцией в различных странах в рамках гуманитарных миссий, защищая миллионы жизней более чем в 70 странах», — отметили в фонде.

Ранее Евросоюз и Великобритания ввели санкции против РФПИ и главы организации Кирилла Дмитриева. ЕС запретил соинвестирование с фондом, Великобритания предупредила о заморозке активов фонда и его главы. Также Великобритания запретила Дмитриеву въезд в страну.

До этого РФПИ подвергся также санкциям со стороны США. Американский Минфин посчитал, что фонд способствует в получении выгоды для России от доступа к финансовой системе США. РФПИ назвали «одним из символов российской клептократии».

Среди последних проектов РФПИ была поддержка и продвижение за границей вакцины от коронавируса «Спутник V». Фонд участвовал в проведении исследований препарата в зарубежных медицинских организациях.

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