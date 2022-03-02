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Iron Maiden отменили концерт в Москве

Денис Ламехов
Сегодня в 17:45

Британская хеви-метал-группа Iron Maiden отменила предстоящий концерт в Москве. Об этом сообщает «Газета.ru».

Шоу было запланировано на 1 июня 2022 года. Оно должно было состояться на стадионе «ВТБ Арена». В качестве специальных гостей были заявлены австралийские хард-рокеры Airbourne и немецкая готик-индастриал-группа Lord of the Lost.

Московский концерт был частью тура к выходу мобильной игры «The Legacy of the Beast», опубликованной Iron Maiden в 2017 году. Сам тур начался в 2018-м. Значительная часть выступлений группы в 2020 и 2021 годах была отменена из‑за коронавирусных ограничений.

Iron Maiden в 1975 году основал бас-гитарист Стив Харрис. Под его руководством коллектив прошел путь от выступлений в лондонских пабах до мировых турне. Группа продала более 100 млн копий альбомов по всему миру.

Последний, семнадцатый студийный альбом коллектива «Senjutsu» вышел в 2021 году. Название релиза переводится с японского как «Тактика и стратегия».

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