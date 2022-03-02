Венецианский кинофестиваль не примет российские делегации. Кинематографисты из РФ смогут участвовать

Организаторы Венецианского кинофестиваля запретят в этом году участвовать делегациям из России. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Несмотря на это, независимые российские кинематографисты смогут поучаствовать в смотре.

Организаторы заявили, что таким образом выражают «полную поддержку всему украинскому народу и его артистам», а также осуждение действиям России.

Венецианский кинофестиваль 2022 года пройдет с 31 августа по 10 сентября.

Накануне принимать делегацию из России отказался Каннский кинофестиваль. «Оргкомитет фестиваля решил, что не будет принимать официальные делегации или представителей, связанных с российским правительством, до тех пор, пока нападение не прекратится на условиях, которые удовлетворят интересы украинского народа», — сообщили в его пресс-службе.