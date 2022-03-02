Российских паралимпийцев допустили до Игр в Пекине

Международный паралимпийский комитет (МПК) принял решение допустить российских и белорусских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В заявлении сказано, что спортсмены смогут выступить только под флагом МПК.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 13 марта. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей.

Ранее Международный олимпийский комитет призвал не использовать российские и белорусские флаги и гимны на соревнованиях. Кроме того, спортивные мероприятия не будут проводиться на территории России и Беларуси.

МОК также рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. В заявлении организации указано: «Граждане России или Белоруссии, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды».