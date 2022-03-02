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Офис Зеленского: второй раунд переговоров Украины и России состоится сегодня вечером

Денис Ламехов
Сегодня в 14:23
Обновлено сегодня в 14:35:

Второй раунд переговоров Украины и России состоится вечером сегодня, 2 марта, сообщил советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Его слова передает ТАСС. «Делегации будут в том же составе», — заявил Арестович.

Украинские власти готовы ко второму раунду переговоров с Россией, заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Его слова передает ТАСС.

Кулеба добавил: «Мы готовы к дипломатии, но ни в коем случае не готовы к принятию российских ультиматумов. Когда пройдут новые переговоры, пока неизвестно».

«Требования россиян в принципе остаются неизменными, это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении», — также отметил он.

Ранее сегодня, 2 марта, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Российская делегация будет к вечеру 2 марта ждать украинских переговорщиков в обозначенном месте. Группу российских дипломатов по-прежнему будет возглавлять помощник Путина и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский.

По данным ТАСС, встреча пройдет на территории Беларуси — в Беловежской пуще.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Комментируя его итоги, Владимир Зеленский заявил, что на встрече не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить Украина. Он отметил, что российская сторона в ходе встречи озвучила свои позиции, а украинская — выдвинула встречные пункты.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, участник российской делегации, сказал, что в ходе переговоров удалось найти «ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило о некоторых требованиях России. Ее представители требуют от Украины закрепить внеблоковый статус на уровне парламента, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, а также вынесение в будущем соглашении за скобки вопроса о принадлежности Крыма.

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