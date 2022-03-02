Airbus прекратил техподдержку российских авиакомпаний и отправку запчастей

Авиапроизводитель Airbus прекратил отправку запчастей в Россию и приостановил оказание услуг по техподдержке российских авиакомпаний, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Ранее такое же решение принял Boeing.

«Airbus приостановил оказание услуг поддержки российским авиакомпаниям, а также поставку запасных частей в страну», — говорится в заявлении.

При этом в компании изучают, сможет ли ее центр в Москве продолжать предоставлять инжиниринговые услуги местным клиентам в условиях санкций. В Airbus подчеркнули, что будут соблюдать все действующие законы.

Инжиниринговый центр Airbus в России был создан в 2003 году. По данным с его сайта, там работают 175 российских инженеров.

Евросоюз ввел санкции против России после начала военных действий на территории Украины. Они среди прочего запрещают экспорт в Россию для авиационной и космических сфер, в том числе запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

25 февраля сразу несколько автомобильных компаний приняли решение остановить поставки новых машин в Россию. Среди них — Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar Land Rover и Porsche. 1 марта к ним присоединился Ford.