163 лауреата Нобелевской премии подписали открытое письмо против военных действий России на территории Украины. Оно опубликовано на русском, украинском и английском языках.

«Всегда есть мирный путь решения споров. Российское вторжение [официальные российские источники называют действия России на Украине специальной операцией] грубо нарушает Устав ООН, который говорит, что „Все члены должны воздерживаться в международных отношениях от угроз или использования силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства“. Оно игнорирует Будапештский меморандум 1994, года, который обязал Россию и другие страны уважать суверенитет, независимость и существующие границы Украины», — говорится в письме.

По мнению подписантов, российские опасения насчет безопасности можно было удовлетворить в рамках Устава ООН, Хельсинкского Акта 1975 года и Парижской Хартии 1990 года. Российские действия на Украине запятнали международную репутацию России на десятилетия вперед, они станут препятствием для ее экономического развития, а санкции ограничат свободу перемещения талантливых россиян по всему миру, отмечают они.

Автором текста письма стал лауреат Нобелевской премии по химии Роалд Хоффман. Журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям, написал у себя в фейсбуке: «Много лет я имею честь общаться с Нобелевским лауреатом профессором Роальдом Хоффманом из Корнелльского Университета США. Он — единственный из живущих нобелевцев, уцелевший в Холокосте. Его спасла семья украинского сельского учителя из Унива Львовской области — Мыкола и Мария Дюк».

«Четыре дня назад я попросил Роальда написать письмо в поддержку Украины и против агрессии России [официальные российские источники называют действия России на Украине специальной операцией]. Шли дни, и я уже подумал, что пожилой ученый-химик не стал это делать. Сейчас Роальд написал мне, что закончил тяжкий труд. Он составил это письмо и уговорил его подписать 159 (!) Нобелевских лауреатов — почти половину из живущих нобелевцев в мире», — добавил он.