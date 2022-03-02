США закроют небо для российских самолетов

США запретят самолетам российских авиакомпаний совершать полеты в их воздушном пространстве, заявил президент страны Джо Байден в обращении к конгрессу. Запрет вступит в силу к вечеру 2 марта по местному времени.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — сказал глава США.

Из сообщения на сайте Министерства США следует, что небо закрыто для воздушных судов, «принадлежащих, сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных, зафрахтованных, арендованных или контролируемых лицами или в интересах лиц, которые являются гражданами России».

«Это включает пассажирские и грузовые рейсы, регулярные и чартерные рейсы, что, по сути, означает закрытие воздушного пространства США для всех коммерческих авиаперевозчиков и других гражданских воздушных судов России», —говорится в заявлении.

Ранее полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов Евросоюз. То же самое сделала Швейцария.