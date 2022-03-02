«Как никогда больно»: фестиваль «Боль-2022» отменен

Фестиваль «Боль» не состоится в 2022 году «в связи со сложившейся в мире ситуацией». Об этом организаторы мероприятия рассказали на странице в фейсбуке.

Они отметили, что считают проведение фестиваля невозможным в данный момент, и выразили надежду, «что происходящий ужас как можно скорее закончится». «Как никогда больно», — отметили представители «Боли».

«Невыносимо быть заложниками столь мрачных обстоятельств, всепоглощающего бессилия и отчаяния. Нет никаких оправданий гибели людей. Мы скорбим вместе с нашими партнерами, командой и участниками фестиваля и призываем всех сохранять человечность и веру в себя, оставаться на связи с близкими и максимально поддерживать друг друга. В эти темные времена главное, что у нас остается — это мы с вами», — заявили организаторы «Боли».

Все купленные билеты на «Боль-2022» подлежат возврату. Их можно вернуть у билетного оператора. «С возвратами возможны некоторые задержки», — предупредили авторы фестиваля.

Музыкальный фестиваль «Боль» должен был состояться с 16 по 19 июня на территории шарикоподшипникового завода на Дуровке после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией COVID-19. На нем собирались выступить Ник Кейв & The Bad Seeds, Oxxxymiron, Мак ДеМарко, Slowthai, «Дайте танк (!)» и другие артисты.