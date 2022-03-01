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Послы ЕС согласовали отключение семи российских банков от SWIFT

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:36

Послы ЕС согласовали отключение семи российских банков от SWIFT. Под санкции попадут ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Внешэкономбанк. Об этом сообщил ТАСС.

По информации Bloomberg, некоторые страны настаивали на отключении большего число банков. Среди таких государств была Польша.

Ранее США ввели санкции против российских банков, в том числе против «Сбера». Также о санкциях объявила Великобритания.

Стало известно, что попавшие под санкции банки не смогут больше выпускать новые карты Visa и Mastercard. Уже выпущенные карты перестанут работать с сервисами Apple Pay и Google Pay.

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