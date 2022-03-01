перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Роскомнадзор пригрозил «Википедии» блокировкой за статью «Вторжение России на Украину (2022)» 21:59
John Fornander/Unsplash
Членство России в Международной федерации тенниса приостановлено. Все турниры в России отменены 21:24
Каннский кинофестиваль не будет принимать делегацию из России 21:15
Сайты «Эха Москвы» и «Дождя»* заблокировали. «Эхо Москвы» отключили от эфира Обновлено в 21:11
Великобритания ввела санкции против РФПИ и его гендиректора Кирилла Дмитриева 20:30
«Ламбада-маркет» закрывает свой офлайн-проект на неопределенное время 20:27
Обстрелы Харькова и Киева, заявка Украины на вступление в ЕС и другие новости дня
20:14 дайджест
Манеж отменил первую выставку в России художника Кристиана Болтански 19:26
«Централ Партнершип»/Afisha.ru
Paramount останавливает выпуск своих фильмов в России 18:58
Премьер Британии: ни один член НАТО не рассматривает возможность активного конфликта с Россией 18:35
ООН призвала выделить 1,7 млрд долларов на гуманитарную помощь жителям Украины 18:29
Худрука Центра имени Мейерхольда уволили. Он написал в соцсетях ЦИМа антивоенный пост 18:14
ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций 17:46
«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’кей» ограничат наценки на некоторые продукты уровнем в 5% 17:18
Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images
Жерар Депардье, обладатель российского паспорта, призвал остановить войну 16:49
Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти 2 марта. Россия требует внеблоковый статус Украины 16:23
Фридман и Авен покинут совет директоров Альфа-банка 16:21
Минобороны предупредило об ударах по Киеву для «пресечения информационных атак» 16:05
Зеленский выступил в Европарламенте. Он потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев 15:51
Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard 15:12
Отключить рекламу

Членство России в Международной федерации тенниса приостановлено. Все турниры в России отменены

Семён Гудошников
Сегодня в 21:24

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и отменила все турниры в России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Такие же санкции наложены на Федерацию тенниса Беларуси. Российским и белорусским теннисистам не запрещено выступать на турнирах индивидуально. При этом национальным командам стран участие в турнирах 2022 года запрещено.

«ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность с народом Украины», — говорится в релизе.

После начала военных действий России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям. ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех турнирах, Международный союз конькобежцев принял такие же санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, Международная федерация тхэквондо лишила Владимира Путина черного пояса.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
УЕФА
Люди
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить