Членство России в Международной федерации тенниса приостановлено. Все турниры в России отменены

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и отменила все турниры в России. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Такие же санкции наложены на Федерацию тенниса Беларуси. Российским и белорусским теннисистам не запрещено выступать на турнирах индивидуально. При этом национальным командам стран участие в турнирах 2022 года запрещено.

«ITF поддерживает тесные контакты с Федерацией тенниса Украины и выражает солидарность с народом Украины», — говорится в релизе.

После начала военных действий России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских спортсменов к соревнованиям. ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех турнирах, Международный союз конькобежцев принял такие же санкции в отношении российских и белорусских спортсменов, Международная федерация тхэквондо лишила Владимира Путина черного пояса.