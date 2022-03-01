«Ламбада-маркет» закрывает свой офлайн-проект на неопределенное время. Последнее перед перерывом мероприятие состоится на 7-м этаже универмага «Цветной» 6 и 7 марта. Об этом организаторы сообщили на страницах в соцсетях.

Ближайший маркет пройдет без музыкального сопровождения. Он не будет транслироваться в соцсетях. Его организуют, чтобы команда проекта и его участники могли попрощаться с гостями, а также собрать средства на благотворительные цели.

30% собранных денег «Ламбада-маркет» переведет правозащитным проектам «ОВД-Инфо»* и «Медиазона»** — они оба признаны Минюстом РФ средствами массовой информации, выполняющими функции иностранного агента.

После этого «Ламбада-маркет» будет работать в формате онлайн-площадки. Проект продолжит поддерживать локальные бренды.

*«ОВД-Инфо» включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**«Медиазона» включена Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.