Великобритания ввела санкции против РФПИ и его гендиректора Кирилла Дмитриева

Великобритания ввела санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его генерального директора Кирилла Дмитриева. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обновленный санкционный список, опубликованный МИД Соединенного Королевства.

Активы фонда и его глава, если они обнаружатся в Британии, будут заморожены. Дмитриеву запрещен въезд в Великобританию.

Причиной санкций называется то, что фонд и Дмитриев занимаются деятельностью, имеющей экономическую значимость для правительства России, а глава РФПИ также получает преимущество от российского кабмина или поддерживает его.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Альфа-банк ждет скачка инфляции в России до 20–30%.