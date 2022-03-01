Манеж отменил первую выставку в России художника Кристиана Болтански

В петербургском Манеже не состоится персональная выставка Кристиана Болтански. Наследники художника отменили ее из‑за военных действий на территории Украины. Об этом сообщил официальный сайт выставочного центра.

«Кристиан никогда бы не согласился представить выставку в таком контексте. Этот конфликт, имеющий отношение к его личной истории, сильно повлиял бы на него», — отметили близкие Болтански.

Они поблагодарили участников и партнеров проекта и добавили, что до открытия экспозиции, которую готовили в течение двух лет, «оставался один шаг».

Проект «Esprits» («Призраки») — это последняя выставка, над которой работал Болтански перед своей смертью в 2021 году. В нее должны были войти инсталляции, видео и объекты последних лет, лично отобранные художником.