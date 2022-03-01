ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не приедут на инспекции на производстве «Спутника V» в России. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление ВОЗ.

Причиной отмены инспекций стали санкции Запада, которые ввели из‑за начала военных действий России на территории Украины.

Визит инспекторов ВОЗ в Россию был запланирован на март. Ожидалось, что организация одобрит российский препарат в первом квартале 2022 года.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Альфа-банк ждет скачка инфляции в России до 20–30%.