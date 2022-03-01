перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Худрука Центра имени Мейерхольда уволили. Он написал в соцсетях ЦИМа антивоенный пост 18:14
ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций 17:46
«Магнит», «Ашан», «Атак» и «О’кей» ограничат наценки на некоторые продукты уровнем в 5% 17:18
Bertrand Rindoff Petroff/Getty Images
Жерар Депардье, обладатель российского паспорта, призвал остановить войну 16:49
Новые переговоры Москвы и Киева могут пройти 2 марта. Россия требует внеблоковый статус Украины 16:23
Фридман и Авен покинут совет директоров Альфа-банка 16:21
Минобороны предупредило об ударах по Киеву для «пресечения информационных атак» 16:05
Зеленский выступил в Европарламенте. Он потребовал доказательств, что Европа не бросила Киев 15:51
Попавшие под санкции российские банки больше не смогут выпускать карты Visa и Mastercard 15:12
ActionVance/Unsplash
Franz Ferdinand и The Killers не выступят в России 14:49
Роскомнадзор снова начал замедлять Twitter из‑за «фейков о военной операции» на Украине 14:44
Заявка на членство Украины в ЕС принята 14:34
МЧС Харькова сообщило об обстреле областной администрации. Зеленский назвал это террором 14:28
Россия планирует временно ограничить иностранному бизнесу выход из российских активов 14:18
Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию на фоне снижения заболеваемости COVID-19 14:05
Мишустин возглавит оперштаб по противодействию санкциям 13:44
Шойгу анонсировал первый Международный антифашистский конгресс в августе 13:01
iggypopofficial/Instagram
Игги Поп отменил выступление на Park Live в Москве 12:56
Минобороны России предложило дать участникам военных действий на Украине статус ветеранов 12:42
Международный союз конькобежцев отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований 12:29
Отключить рекламу

ВОЗ не будет проводить инспекции на производстве «Спутника V» в России из‑за санкций

Семён Гудошников
Сегодня в 17:46

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не приедут на инспекции на производстве «Спутника V» в России. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на заявление ВОЗ.

Причиной отмены инспекций стали санкции Запада, которые ввели из‑за начала военных действий России на территории Украины.

Визит инспекторов ВОЗ в Россию был запланирован на март. Ожидалось, что организация одобрит российский препарат в первом квартале 2022 года.

После начала военных действий России на территории Украины западные страны ввели жесткие санкции. Они включают заморозку валютных активов Центробанка РФ, запрет на все транзакции с ним и отключение от SWIFT ряда российских банков. Все страны Евросоюза, а также Великобритания и Канада закрыли воздушное пространство для российских самолетов.

В ответ Центробанк повысил ключевую ставку до 20% и обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки. Альфа-банк ждет скачка инфляции в России до 20–30%.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
биография
Мистер Нокаут
Сергей Безруков тренирует русского Рокки
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
декоративно-прикладная
Михаил Врубель
Долгожданное воссоединение работ из Русского музея и Третьяковской галереи
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить