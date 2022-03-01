Роскомнадзор снова начал замедлять Twitter из‑за «фейков о военной операции» на Украине

Роскомнадзор вновь начал замедлять работу Twitter в России, хотя в прошлом году регулятор частично прекратил ограничительные меры по отношению к соцсети. Об этом сообщает РБК.

В РКН сказали, что вернули ограничения из‑за распространяемой соцсетью недостоверной информации о военных действиях России на территории Украины.

Регулятор перестанет замедлять Twitter, когда администрация соцсети удалит все запрещенные материалы и прекратит участие «в информационном противостоянии, распространении фейков и призывов к экстремизму». По его данным, соцсеть не удалила более 800 материалов, по которым ведомство направило около 1700 уведомлений.

Кроме того, в РКН напомнили, что Twitter все еще не открыл представительство в России и не разместил на своем сайте форму для обращений российских пользователей — этого требует закон о приземлении.

Впервые Роскомнадзор начал замедлять Twitter 10 марта 2021 года из‑за неудаления запрещенного контента. В мае ограничения частично сняли (остались только на мобильных устройствах) — модераторы соцсети удалили свыше 91% такой информации.

25 февраля Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа к Facebook в России в виде замедления трафика. В РКН считают, что американская соцсеть «причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека».