Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию на фоне снижения заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор обновил эпидемиологические рекомендации на фоне высокого распространения «Омикрона» и снижения заболеваемости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Служба отменила требование о социальной дистанции по отношению к различным отраслям экономики. Теперь общепиту, кинотеатрам, театрам, концертным залам и музеям не нужно соблюдать нормы по заполняемости и ограничивать число посетителей.

Однако носить маски в закрытых помещениях и проводить усиленную дезинфекцию по-прежнему обязательно.

Сегодня в России выявили менее 100 тыс. случаев коронавируса — 97 333. Это на 9587 случаев меньше, чем днем ранее.