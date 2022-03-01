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Минобороны России предложило дать участникам военных действий на Украине статус ветеранов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:42

Министерство обороны России предложило предоставить статус ветерана боевых действий военнослужащим, участвующим в военных действиях на территории Украины. Проект федерального закона опубликован в базе нормативных документов.

В пояснительной записке говорится, что в 2022 году предполагаемые расходы федерального бюджета на эти цели составят 5,01 миллиарда рублей. Этот статус позволит военным, принимавшим участие в боях на Украине, получить доступ к соответствующим мерам социальной поддержки «в целях создания условий, обеспечивающих им достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

Если предложение реализуют, то военные получат доплаты к пенсии, налоговые и жилищные льготы, бесплатный проезд городским и пригородным транспортом, путевки для реабилитации и отдыха, обеспечение протезами и сопутствующими товарами, льготы по отпускам.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории Украины. Сколько российских военных принимает в ней участие, как и число погибших, точно неизвестно.

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