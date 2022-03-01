В России выявили менее 100 тыс. случаев коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 9587 случаев меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4844. Следом идут Самарская и Новосибирская области, Пермский край, Петербург, Башкортостан, Нижегородская и Ростовская области.