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В России выявили менее 100 тыс. случаев коронавируса за сутки

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:11

За последние сутки в России выявлено 97 333 новых случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 9587 случаев меньше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4844. Следом идут Самарская и Новосибирская области, Пермский край, Петербург, Башкортостан, Нижегородская и Ростовская области.

Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 495 369. За сутки умерли 786 человек, за все время — 352 446. Выздоровели 172 813, за весь период — 13 748 465. Число госпитализаций за сутки составило 12 753.

В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 437,3 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,6 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (28,7 млн), Франция (22,7 млн) и Великобритания (18,8 млн).

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