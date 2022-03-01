Росавиация рассказала, как застрявшие за границей россияне могут вернуться домой

Росавиация рекомендовала россиянам за рубежом искать альтернативные пути возвращения в Россию. Советами ведомства делится РБК.

Россиянам за рубежом предлагается использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в страны, которые не ограничили полеты для российских самолетов. К таким странам, например, относятся Азербайджан, Армения, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турция, откуда потом можно прилететь в Россию.

Другой способ — маршруты смешанного (мультимодального) транспортного сообщения: например, прилететь в Латвию, Литву, Польшу или Финляндию, а оттуда добраться до России на наземном транспорте, в том числе через Беларусь.

В Росавиации добавили, что работают над организацией гуманитарных рейсов для вывоза россиян из закрытых для полетов стран. В этом ведомству содействуют МИД, Ростуризм и другие российские авиакомпании.

Ведомство отмечает, что для выполнения таких рейсов нужно разрешение авиационных властей стран ЕС, а для их организации потребуются время и специальные ресурсы, поэтому предлагаются альтернативные пути.

27 февраля Евросоюз объявил о полном закрытии воздушного пространства для российских самолетов.